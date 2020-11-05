В Омске уволена министр здравоохранения из-за смерти двух ковидных пациентов

В Омской области губернатор Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Instagram губернатора.

Решение было принято в связи с инцидентом в работе скорой медицинской помощи, когда медики не смогли в течение десяти часов госпитализировать двух тяжелобольных пациентов 70 и 85 лет. У них подозревали обширное поражение легких на фоне COVID-19.

После того, как все медучреждения отказались принять пациентов. В итоге в служебных машинах закончился кислород и бригады приехали с пациентами к зданию омского Минздрава.

После этого пациентов удалось госпитализировать, а в ведомстве началась служебная проверка по факту произошедшего.

Также от должности на время проверки отстранена заместитель министра здравоохранения по оказанию скорой медпомощи Анастасия Малова.