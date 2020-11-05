Психика половины молодых людей пострадала из-за самоизоляции

Политика самоизоляции беспокоит почти половину молодых людей, как показало исследование.

Работа Университета Отаго, проведенная во время самоизоляции граждан Новой Зеландии в связи с пандемией COVID-19, позволила взглянуть на психическое здоровье людей и сделать вывод о том, как оно упало у молодежи. Согласно опросу 2 000 человек, проведенному в апреле, почти 40% респондентов сообщили о плохом психическом самочувствии, а около трети заявили о разной степени стресса.

Исследование опубликовано в международном журнале PLOS ONE. 62% респондентов заявили, что им нравятся «приятные моменты» самоизоляции, в том числе работа из дома, проведение большего количества времени с семьей и проживание в более тихой и менее загрязненной среде. Психологический стресс был выше у молодых людей — 47,3% в возрасте от 18 до 24 лет сообщали о степени стресса от умеренного до тяжелого. Все больше людей думали о самоубийстве, также во время изоляции были более высокие показатели насилия в семье.

Не отмечено различий по этническому признаку, 6,1% респондентов сообщили о суицидальных мыслях, 2,1% о планах таких действий, и такая же доля респондентов думала о попытках самоубийства. Опять же — все это более распространено среди молодежи. Около трети новозеландцев рассказали о значительном психологическом недомогании, причем показатели среди молодых людей (18-34 года) были выше, чем среди пожилых людей. Уровень психологического дистресса среди женщин и мужчин был довольно похожим, что необычно, поскольку женщины чаще сообщают о проблемах с психикой.