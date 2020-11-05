Нацмедпалата просит гарантировать в ФЗ жилье для медиков первичного звена

Национальная медицинская палата (НМП) предложила уравнять медицинских сотрудников в статусе с педагогами и правоохранителями. В организации отмечают, что для последних двух категорий в федеральных законах прописаны специальные условия по социальной защищенности. В НМП уверены, что сотрудники здравоохранения заслуживают того же.

Статью «Социальные гарантии медицинским работникам» предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан». До сих пор вопросом обеспечения жильем занимались местные и региональные власти.

«С принятием поправок в Конституцию была принята важная норма о единой социально ориентированной государственной политике в сфере здравоохранения. Сейчас все гарантии прописаны в отдельных нормативно-правовых актах. Мы их свели в отдельный блок и дополнили новыми положениями. Отдельные статьи о социальных гарантиях есть в законах для работников правоохранительных органов, образования. И для медицинских работников должна быть также отдельная статья», — говорит глава НМП Леонид Рошаль.

Особый дефицит кадров в регионах сейчас наблюдается именно в амбулаторном звене. Так, согласно идее профсообщества, медик, который откликается на вакансию в проблемном регионе, должен быть обеспечен либо жильем, либо компенсацией для съема жилья.

Вместе с тем НМП указывает на необходимость первоочередного порядка для детей медика при приеме в школы и детские сады.

Также предлагается обеспечить льготным ипотечным кредитом тех из работников здравоохранения, кто уже трудится более трех лет в проблемных регионах.

Отдельные пункты предложения касаются специальных условий труда. Например, сотрудник помимо оклада должен иметь доплаты за работу в местностях с неблагоприятными экологическими и климатическими условиями.

Также надбавки положены за выслугу лет, достижения в служебной деятельности и за определенные риски в работе.