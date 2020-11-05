Глаза могут быть защищены от заражения коронавирусом

Новое исследование показало, что глаза могут иметь резистентность к коронавирусу.

Ученые недавно выяснили, что ношение очков дает хорошую защиту от заражения коронавирусом. Многие тогда испугались, что всегда открытые при любых масках глаза делают людей беззащитными перед патогеном. Однако новое исследование показывает, что глаза могут противостоять заражению COVID-19. Таково мнение экспертов Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Они считают, что глаза могут иметь естественный иммунитет к вирусу.

По словам ученых, для пациентов с COVID-19 «необычно» проявлять симптомы коньюктивита. Впрочем, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть мнение о том, что роговица и слизистая оболочка устойчивы к инфекции. «Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы, — заявил автор эксперимента, доктор Джонатан Майнер. — Но все протестированные нами донорские роговицы были устойчивы к новому коронавирусу. Все еще возможно, что у некоторой группы людей роговицы способны поддерживать рост вируса, но ни одна из исследованных нами роговиц этого не делала».

Он добавил, что у некоторых пациентов с COVID-19 появляются такие симптомы, как конъюнктивит, но неясно, вызывает ли его вирусная инфекция. Болезнь глаз может быть связана с вторичным воспалением. Известно, что роговица и конъюнктива имеют рецепторы нового коронавируса, но в исследованиях установлено, что вирус не реплицируется в роговице.