Больница или дом? Проценко назвал критерии госпитализации пациентов с коронавирусом

В последнее время в российском обществе появилась некоторая тревожность из-за резкого усугубления эпидемиологической ситуации в стране и фактического начала второй волны коронавируса. Причем волнуются россияне сразу по нескольким поводам. Во-первых, многие из них не хотят оказаться взаперти и выпасть из привычного ритма жизни, лишившись доходов и средств к существованию, как это было весной. Тем более что поводов для ужесточения ограничительных мер у российских властей предостаточно.

Во-вторых, многие из тех, кто всерьез воспринимает вирусную угрозу, до сих пор не могут понять, что будет происходить с ними, когда они услышат от медиков самый распространенный диагноз 2020 года – коронавирусная инфекция. Ситуация осложнена еще и многочисленными сообщениями СМИ и рассказами о нехватке мест в медучреждениях, а также о том, как врачи скорой в отдельных случаях оставляют на домашнем лечении даже тех пациентов, которые могут показаться «тяжелыми».

И если с первым вопросом все более-менее ясно хотя бы потому, что власти поступят ровным счетом так, как сочтут нужным, какой бы ни была их риторика на данный момент. То второй вопрос словно завис в воздухе, а неизвестность, как принято говорить, пугает человека больше всего. Впрочем, развеять часть опасений и узнать о том, как медики принимают решение о госпитализации и особенностях лечения, поможет высказывание главврача одной из самых известный «коронавирусных» больниц в стране – клиники в Коммунарке – Дениса Проценко.

О том, как именно врачи сегодня борются с коронавирусом и на основании каких факторов принимают решение о госпитализации, медик, ставший лицом борьбы с COVID-19 в России, рассказал в беседе с Антоном Красовским.

Денис Проценко // скриншот с YouTube

«Характер болезни для нас, врачей, изменился: прошел испуг, мы научились оценивать и прогнозировать тяжелое и не тяжелое течение болезни — если в марте условно температура плюс коронавирус были показанием к госпитализации, то сейчас мы госпитализируем «тяжелых» пациентов.