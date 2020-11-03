Установлена норма потери лишнего веса для укрепления здоровья

Стало понятно, на сколько нужно похудеть, чтобы реально уменьшить опасности для здоровья.

Более 40% взрослых граждан США страдают ожирением, что является основным фактором риска сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем. В недавнем исследовании Института бариатрии и метаболизма Клиники Кливленда было обследовано 7 000 пациентов. Это помогло понять, можно ли снизить связанные с ожирением риски для здоровья за счет потери веса, и если да, то сколько именно веса придется ради этого сбросить.

В этом исследовании половина пациентов перенесла бариатрическую операцию, а половина получала обычную помощь. Все пациенты считались страдающими ожирением и диабетом второго типа. Исследовательская группа обнаружила, что из перенесших операцию пациентов 40% впоследствии реже страдали от тяжелых инфарктов или инсультов. У пациентов, потерявших 5-10% своего веса, выросла продолжительность жизни и улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике болезней США, ожирением классифицируется индекс массы тела выше 30. Эта патология намного повышает риски сердечно-сосудистых, опухолевых, легочных заболеваний, а также диабета. Часто страдают у лиц с ожирением и кости.