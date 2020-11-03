Акселерометры помогут лечить пациентов с рассеянным склерозом

Новое исследование поможет улучшить способности к хождению у людей с рассеянным склерозом

Исследователи из Университета Макгилла установили, что невозможность правильной оценки способностей к ходьбе у людей с рассеянным склерозом (РС) может нанести вред лечению этой тяжелой болезни. В журнале MS Carе опубликована работа, где изучалась разница между ныне применяющимися врачами инструментами клинической оценки способностей к хождению пациентов с РС и тем, на что эти больные способны в реальности.

После анализа результатов более 100 мужчин и женщин с РС, прошедших 6-минутный стандартный клинический тест на пешую ходьбу, исследователи обнаружили, что те, кто хорошо ходил в клинике, вовсе не так замечательно передвигались в повседневной среде. У тех же участников, которые носили акселерометр в течение 7 дней подряд, отмечалась большая разница между проделанным расстоянием и производительностью самой ходьбы, за исключением случаев тяжелой инвалидности.

Типичные тесты принимают во внимание только два важных показателя, связанных с ходьбой пациентов: скорость и расстояние, пройденное за период времени. Другие показатели вроде общего времени активности, количества шагов в день, их ширины и времени, в течение которого осуществляются безболезненные движения, могут не регистрироваться. По этой причине использование мониторов активности становится все более актуальным как в качестве исследовательского, так и личного метода отслеживания повседневной активности. Данные с этих мониторов редко используются в полной мере, но они были бы очень полезны для пациента в контексте лечения, эффективность которого в значительной степени зависит от способности ходить