В Томске коронавирусный госпиталь начал предлагать "сидячую госпитализацию"

Главный ковидный госпиталь в Томске, расположенный в медсанчасти №2, испытывает острую нехватку мест. Так, супружеской паре 62 и 75 лет предложили гопитализироваться сидя, потому что лежачих мест в стационаре не осталось.

Об этом портал «Такие дела» пишет со ссылкой на Варвару Похоменко. Она приехала в Томск, когда узнала, что мама со своим супругом заболели воспалением легких. «Скорая» приехала за пациентами, но от сидячей госпитализации они отказались.

При этом у мужчины тест на ковид оказался положительным, а у женщины — отрицательный. Мужчине неоднократно до этого вызывали реанимационную бригаду. Он терял сознание даже в сидячем положении.

Мужчину в итоге все-таки положили в стационар и даже нашли ему место в палате. При этом, по словам Варвары Похоменко, медики отговаривали родственников от госпитализации, поскольку госпиталь переполнен и не будет должного ухода.

Пресс-служба областной администрации сообщает, что сейчас разворачиваются дополнительные приемные покои в респираторных госпиталях на базе больницы скорой медпомощи и районной больницы.

За минувшие сутки в России было выявлено 18 257 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.