Раскрыта главная тайна кожного зуда

Исследование показало, почему иммунная система реагирует на аллергены с помощью зуда.

Наша кожа – первый защитный барьер от всех патогенов и аллергенов в мире. А если на ней появляется зуд, значит, она могла контактировать с чем-то вредным и вызывающим эту реакцию. Данный первичный биологический ответ затрагивает не только клетки кожи, но и всю иммунную систему. Ученые утверждают, что аллергическая реакция, которая приводит к зуду, начинается именно в иммунной системе.

Когда вещество аллерген, например, пыль, плесень или пыльца, контактирует с кожей, это заставляет иммунную систему реагировать и вырабатывать антитела, которые атакуют и устраняют аллерген. Эта реакция не только вызывает зуд, но также может проявляться в виде других симптомов, таких как дыхание со свистом, насморк, слезотечение или зуд в глазах и чихание. Опубликованное в журнале Immunity исследование объясняет точные процессы, посредством которых возникают аллергические реакции. Хотя механизм иммунного ответа на патогены был хорошо понятен, знания об иммунном ответе на аллергены оставались неполными.

Установлено, что аллергические реакции возникают, когда дендритные клетки активируют Т-клетки, необходимые для высвобождения антител. Но точные этапы и процессы были неизвестны до этого исследования. Оно показало, что эти дендритные клетки, которые действуют как посредники между врожденной и адаптивной иммунной системами, расположены рядом с реагирующими на аллергию на коже нейронами. Когда аллерген вступает в контакт с кожей, нейроны дендритных клеток активируются и выделяют нейропептид, известный как вещество P, которое действует как нейротрансмиттер и нейромодулятор.

Затем вещество P напрямую передает сообщение от дендритных клеток к лимфатическим узлам. Лимфатические узлы активируют Т-клетки в ответ, а эти клетки начинают атаку против вторгающегося аллергена. Выделяющие вещество P сенсорные нейроны обнаруживаются как в изолированных образцах клеток, так и в целых живых организмах, таких как мыши. Эти данные свидетельствуют о том, что сенсорные нейроны, присутствующие в коже, играют огромную роль в активации иммунной системы в ответ на аллергены. Исследование не только обеспечивает лучшее понимание клеточных механизмов, участвующих в аллергических реакциях, но и создает целую платформу, на которой могут быть основаны будущие методы лечения аллергии.