Врачи научились лечить аритмию сердца с помощью алкоголя

Как показало исследование, алкоголь может помочь при лечении нерегулярного сердцебиения.

Опубликованное в JAMA исследование подтверждает успех лечения стойкой фибрилляции предсердий, которое сочетает в себе стандартную терапию, радиочастотную катетерную абляцию и отдельную инъекцию этанола или алкоголя в вену Маршалла. Методику разработал доктор медицины Мигель Вальдеррабано, руководитель отделения кардиологической электрофизиологии в больнице Houston Methodist. Впервые она была успешно применена в 2008 году. Ранее в этом году доктор Вальдеррабано представил результаты на ежегодном собрании Американского колледжа кардиологии.

Фибрилляция предсердий относится к анормальному и нерегулярному сердечному ритму (аритмии), который при отсутствии лечения может привести к инсульту, образованию тромбов и сердечной недостаточности. Катетерная радиочастотная абляция использует электрическую энергию, чтобы «сбросить» неритмичное сердцебиение и восстановить норму. Хотя у некоторых больных методика очень эффективна, для многих пациентов процедура должна повторяться несколько раз для достижения стойких положительных результатов.

В исследовании нелеченной персистирующей фибрилляции предсердий участвовали 343 пациента, 155 из которых получали комбинированное лечение. Через 6 и 12 месяцев у 49% этих пациентов не было аритмии. За тот же промежуток времени 38% пациентов, которым была выполнена только катетерная абляция, имели такие же результаты. Результаты многоцентрового исследования доказывают, что комбинированный подход является эффективным лечением и может быть включен в качестве стандарта. Методика увеличивает шансы пациентов на то, что им потребуется всего одна процедура для восстановления здоровья, устраняя стресс и беспокойства, которые могут сопровождать частые хирургические вмешательства.