В Роспотребнадзоре ожидают 20 000 новых случаев COVID-19 на пике эпидемии

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что на пике эпидемии COVID-19 в России могут выявлять до 20 тысяч новых случаев заболевания в день.

«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — заявила Пшеничная агентству «РИА Новости». При этом о стабилизации можно будет говорить только в момент, когда показатели будут существенно снижаться в течение восьми дней.

За минувшие сутки в России выявлены рекордные 18 283 случая заражения коронавирусной инфекцией. 355 человек умерли. В Москве выявлено 5 268 новых пациентов.

Ранее глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявляла, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась.