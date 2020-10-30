Антитела к COVID-19 выявили у тех, кто никогда не болел

У никогда не контактировавших с коронавирусом людей есть антитела к COVID-19, как показало исследование.

Когда исследователи из Канады провели тесты на антитела у жителей Ванкувера в начале этого года, они обнаружили, что около 1% определенно подвергались воздействию COVID-19. Это стало сюрпризом, ведь вирус тогда едва попал в город и не успел распространиться. Но когда ученые пошли дальше, то получили просто поразительные выводы. По их словам, большая часть людей, которые, казалось бы, никогда не контактировали с коронавирусом, имеют антитела к SARS-CoV-2.

Если это открытие подтвердится, оно может стать ключом к разгадке одной из оставшихся загадок COVID-19 — почему инфекция практически не влияет на одних людей, но разрушительна для других. Также информация может иметь значение и для создания эффективных, безопасных вакцин. Сейчас это особо актуально, так как мир ожидает вакцины с огромным нетерпением.

Ученым еще предстоит выяснить, дает ли наличие антител к отдельным антигенам SARS-CoV-2 иммунитет или фактически подрывает их защиту от COVID-19. Теоретически такие антитела иногда могут помочь вирусу прикрепиться к здоровой клетке. Отметим, что полученные исследователями данные пока не прошли независимую научную оценку других экспертов, которая требуется перед публикацией в серьезном издании.