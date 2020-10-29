Силовые упражнения помогут пожилым в борьбе с саркопенией

Новое исследование может помочь бороться с потерей мышечной массы, связанной со старением.

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили, что регенерация мышц, стимулируемая аэробными упражнениями, опосредуется изменениями в потреблении кислорода клетками-сателлитами, также известными как стволовые клетки скелетных мышц. Ожидается, что это открытие будет использовано для помощи людям, страдающим от возрастной потери мышечной массы, или саркопении.

Предыдущие исследования показали, что поднятие тяжестей и другие виды силовых тренировок увеличивают количество сателлитных клеток. Известно, что при аэробных упражнениях мышечная ткань укрепляет функционал, но механизмы восстановления, связанные с сателлитными клетками, ранее не изучались.

Теперь обнаружено, что аэробные упражнения ускоряют рост сателлитных клеток, а за этим явлением лежат значительные метаболические изменения. Ученые отметили снижение потребления кислорода в клетках-сателлитах, тогда как упражнения увеличивали потребность в кислороде во всех других мышечных тканях. Произведено первое наблюдение за тем, как аэробные упражнения влияют на метаболизм митохондрий в этих клетках и как это воздействует на регенерацию мышц. Результаты публикует Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.