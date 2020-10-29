Гормонозаместительная терапия реально повышает риск рака груди

Исследование позволило по-новому оценить риск рака груди, связанный с гормонозаместительной терапией.

Опубликованное сегодня BMJ новое исследование оценивает повышение риска рака груди, связанное с использованием различных препаратов гормонозаместительной терапии (ГРТ). Оно подтверждает, что ГРТ увеличивает риск опухолей груди, особенно у пожилых женщин. Впрочем, при более длительном применении ГРТ риск снижается.

Исследование также показывает более заметное снижение риска после прекращения ГРТ. Напомним, что эта терапия используется для облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы и ночная потливость. Терапия включает таблетки, содержащие только эстроген или комбинацию эстрогена и прогестагена, а также пластыри, гели и кремы. Предыдущие исследования показали, что длительное использование таблеток ГРТ связано с повышенным риском рака груди, в основном из-за прогестагенов.

Сейчас же ученые использовали две британские базы данных первичной медико-санитарной помощи, связанные с больничными записями, для изучения назначений ГРТ для 98 611 женщин в возрасте 50-79 лет, у которых был диагностирован рак груди в период с 1998 по 2018 год. Результаты сравнили с данными по 457 498 женщинам того же возраста из контрольной группы. Были проанализированы риски по типу ГРТ (только эстрогеновая или комбинированная терапия эстрогенами и прогестагенами), по короткому (1-5 лет) и длительному (5 или более лет) сроку лечения. Приняты во внимание другие соответствующие факторы, такие как курение, употребление алкоголя, ранее существовавшие сопутствующие заболевания, семейная история и другие назначенные лекарства.