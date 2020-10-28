Володин предложил выделить дополнительные средства на строительство больниц

Министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о форсировании открытия новых медучреждений в регионах. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Володин предложил ввести проекты в эксплуатацию уже в течение следующего года, а не растягивать их реализацию до 2022-2023 годов.

«Возможно, те ресурсы, на которые мы рассчитываем, дополнительные средства правильно было бы, если это у нас получится, направить на достройку этих больниц и тем более не снимать с них средств», — отметил председатель Госдумы.

Силуанов предложение поддержал. Анализом возможности такого разделения должны заняться комитеты Госдумы по охране здоровья и бюджету и налогам.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Псковской области власти перенесли митинг против закрытия инфекционной больницы с центральной площади на братское кладбище.