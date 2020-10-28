Под Псковом на кладбище проведут митинг против закрытия инфекционной службы

Глава районной администрации города Невель в Псковской области Олег Майоров предложил местным жителям провести митинг, который должен был пройти на центральной площади, на место братской могилы. Об этом пишет «Север.Реалии» со ссылкой на активистку Екатерину Клокову.

Акция протеста связана с намерением властей закрыть в городе инфекционную больницу.

«Конечно, меня смущает, что там захоронения, а мы придем со своим митингом. Не хотелось бы, чтобы это было воспринято как неуважение к погибшим, но этот перенос – не наше решение. Но у нас, жителей Невеля, нет выхода, мы соглашаемся на вариант властей, чтобы нас увидели и услышали», – говорит Клокова.

В администрации Невельского района отметили, что на указанном месте регулярно отмечается День города и никаких проблем с переносом локации мероприятия нет.

Основная претензия жителей района направлена в адрес губернатора региона Василия Ведерникова, за подписью которого упраздняется медицинская служба. На акцию приглашены главврач и депутат Псковского областного собрания от «Единой России» Валерий Васильевский. Глава города Олег Майоров от приглашения на митинг отказался.

По данным 2020 года, в городе Невель проживает 14 481 человек.