Найден способ эффективно бороться с воспалениями при БАС

Обнаружен возможный способ предотвращения воспалений, предшествующих возникновению БАС.

Токсичные скопления белка TDP-43 могут вызвать воспаления нейронов, которые предшествуют симптомам бокового амиотрофического склероза (БАС), путем активации воспалительного сигнального пути, называемого cGAS-STING. Исследование показало, что нацеливание на эту воспалительную передачу сигналов может быть эффективным способом лечения БАС. Оно было опубликовано в Cell.

Считается, что связывающий белок TDP-43 играет центральную роль в развитии БАС. Обычно этот белок находится в ядре клеток головного мозга, клеточном отделении, содержащем ДНК клетки. Но при БАС за пределами ядра образуются скопления TDP-43, которые считаются токсичными. Еще одна особенность БАС — усиление воспалений в головном и в спинном мозге. На моделях мышей такие воспаления наблюдаются до появления явных симптомов, что позволяет предположить, что они и является причиной БАС, а не маркером случайного заболевания.

Исследователи из Института Уолтера и Элизы Холл в Австралии определили молекулярную систему, с помощью которой скопление TDP-43 вызывает воспаление головного мозга, продемонстрировав прямую биохимическую связь между этими двумя особенностями БАС. Используя клетки пациентов с БДН (заболевание двигательных нейронов — группа заболеваний, включающая БАС), которые можно превратить в двигательные нейроны, ученые показали, что блокирование STING резко предотвращает воспаления и позволяет клеткам дольше оставаться в живых.