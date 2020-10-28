Как коронавирус влияет на гипертоников: высокое давление, инсульты, инфаркты

Тяжелее всех, по мнению врачей, ковид переносят люди с гипертонией. Как «корона» бьет по организму больных и чем инфекция опасна для сосудов, Sobesednik.ru рассказала директор Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

Почему гипертоники болеют сильнее других?

– При ковиде прежде всего страдают сосуды, а именно – сосудистые стенки, – отмечает эксперт. – Следовательно, при вирусном заражении сосуды просто не будут нормально реагировать на сигналы из головного мозга, связанные с регуляцией тонуса сосудов. И у гипертоников возникает риск непрогнозируемого повышения артериального давления. Что может приводить к инсультам, конечно.

Кроме того, полиорганная недостаточность, которая возникает в связи с интоксикацией коронавирусом, тоже может приводить к очень серьезной поломке регуляторных механизмов, что для людей, больных гипертонией, диабетом, астмой, ХОБЛ, увеличивает дисбаланс и рассинхронизацию всех систем регулирования. А это может приводить к серьезным дефектам. Любая полиорганная недостаточность может приводить к катастрофическим ситуациям.

Что опаснее для больных гипертонией – сам коронавирус или его последствия?

– Коронавирус встраивается в систему регулирования нормальных физиологических функций организма и нарушает их, – комментирует Лариса Попович. – Организм начинает реагировать неадекватно.

Когда нужно, например, выбросить определенные гормоны, чтобы снизить давление, он пропускает этот сигнал, потому что не срабатывает система регулирования, и сосуды не расширяются, например, у гипертоников, а наоборот, продолжают сужаться. Это как раз чревато инсультами и инфарктами.

Повышение давления — это, к сожалению, один из серьезных системокомплексов при ковиде.

Правда ли, что гипертоники заражаются коронавирусом чаще остальных?

– Механизм заражения не имеет отношения к хроническим заболеваниям, – опровергает миф эксперт. – Он имеет отношение только к состоянию иммунной системы, к состоянию слизистых.

Кстати, почему еще в холодное время года люди чаще заражаются — потому что много топят, слизистые пересушиваются и уже не работают как барьер для инфекции, и вирусу проще проникать.

Это касается всех вообще. Поэтому промывание носовых пазух и сохранение слизистых влажными — это важно, слизистые – первая линия обороны. В связи с этим у нас респираторный период и период отопления совпадают. Нужно поддерживать влажность и в доме.

лайфхак!

Даже если вы поставите чашку с водой на батарею, это увлажнит микроклимат и поможет противостоять инфекциям.

– А если не справится первая линия обороны, вступит вторая — когда у человека болит горло, – объясняет Лариса Попович. – Если и на этом не закончится, то вирус проникнет глубже и будет повреждать регуляторные системы организма. Это опасно тем, что даже после того, как человек победит вирус, нарушения в организме остаются намного дольше. Поэтому реабилитация после ковида нужна обязательно.

Последствия ковида могут затрагивать многие функции, включая мыслительные процессы, пищеварение, репродуктивные функции, нефрологию и еще кучу систем, помимо дыхательной.

Если есть какое-то хроническое поражение, то оно, конечно, страдает в первую очередь. У гипертоников это сосуды. Этот вирус имеет способность «садиться» на разные системы организма, к сожалению. Поэтому ковид, можно сказать, действует на все.

Можно ли полностью вылечиться от коронавируса при гипертонии?

– У кого-то последствия обратимы, у кого-то — нет. Это зависит от возможностей восстановления каждого организма, – признает Попович. – Если организм травить бесконечным курением, алкоголизмом, то сил у него может уже не хватить на восстановление, ведь оно требует мобилизации очень серьезных ресурсов организма. А если их уже нет, могут быть серьезные последствия.

То есть если у человека было небольшое заболевание, оно может развиться в серьезное хроническое осложнение.

Иногда даже последствия от гриппа вызывают рассеянный склероз или болезнь Бехтерева — это тяжелые аутоиммунные заболевания. К этому нужно серьезно относиться. А в случае с ковидом последствия примерно такие же, как от тяжелых форм гриппа, только еще более распространенные.