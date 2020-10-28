COVID-19 за сутки в РФ: рекорд по смертям и стабилизация в Москве

В России зафиксирован очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончались 346 пациентов. Из них рекордные 75 пациентов умерли в Москве, передает столичный оперштаб.

Меж тем глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева отмечает, что в текущее время ситуация с ковидом в Москве стабилизировалась.

«Прирост заболеваемости и индекс и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября», — цитирует Андрееву «РИА Новости».

За сутки в Москве выявлено 3 670 случаев заражения. По всей России число выявленных пациентов с ковидом — 16 202 человека. Четверть из обнаруженных заболевших не имели симптомов болезни. Полностью выздоровели 12 361 человек.

Елена Андреева называет объем тестирования в Москве «беспрецедентным», поскольку в день проводятся 45-50 тысяч тестов, но за последние три недели их количество удвоилось.