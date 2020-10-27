Пациентам после инфарктов очень нужны жирные кислоты Омега-3

Исследование показало, что богатые жирными кислотами Омега-3 продукты улучшают прогноз после инфаркта.

Команда исследователей из испанского научно-исследовательского института Germans Trias i Pujol (IGTP) и Медицинского исследовательского института Hospital del Mar (IMIM) показала, что регулярное употребление богатых жирными кислотами животного и растительного происхождения Омега-3 продуктов укрепляет мембраны сердца и помогает улучшить прогноз в случае инфаркта миокарда. Ученые использовали данные 950 пациентов.

Показатели Омега-3 в крови людей были определены в момент госпитализации с инфарктом. Это измерение точно показывает объем жиров, которые пациенты потребляли за несколько недель до самого инфаркта. За пациентами наблюдали в течение трех лет после выписки. Исследователи отметили, что высокий уровень Омега-3 в крови во время инфаркта был связан с меньшим риском осложнений.

Основное новшество исследования в том, что оно также сосредоточено на менее популярной жирной кислоте Омега-3 растительного происхождения, известной как альфа-линоленовая кислота (ALA). Этот тип жира содержится в грецких орехах, а также в соевых бобах и их производных, он изучен гораздо хуже, чем морской источник кислот Омега-3 эйкозапентаеновая кислота (EPA) из жирной рыбы. Исследователи заметили, что EPA и ALA не конкурируют, а дополняют друг друга. В то время как высокие уровни EPA связаны с более низким риском повторной госпитализации по сердечно-сосудистым причинам, более высокие уровни ALA связаны со сниженным риском смерти.