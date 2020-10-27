Обнаружены новые гены, способные помочь лечить экзему и псориаз

Исследование выявило 17 новых генов, которые могут быть использованы для лечения псориаза и экземы.

Шведское исследование выявило 17 новых генов, которые могут применяться для лечения псориаза и экземы — двух распространенных наследственных неизлечимых кожных заболеваний. Исследовательская группа Каролинского института нанесла на карту 118 целевых генов, связанных с кожными заболеваниями, псориазом и атопическим дерматитом, используя метод, который исследователи разработали 10 лет назад для обозначения взаимодействий между генетической информацией в разных частях тела.

Исследование было сосредоточено на роли, которую играют некодирующие генетические варианты, то есть не дающие никаких инструкций по созданию белков ДНК. Около 2% ДНК состоит из кодирующих белок генов, а остальные 98% являются некодирующими. Большинство вариантов (97%), связанных со сложными заболеваниями, не кодируются. Ученые исследовали трехмерный геном на предмет взаимодействия между последовательностями, регулирующими гены, известными как промоторы и энхансеры, которые и определяют, какие гены активны в различных тканях.

Эти последовательности можно найти в цепочке ДНК до или после гена, который они регулируют. Так составляется карта регуляторной генной сети, помогающая найти новые гены, связанные с болезнями и биологическими процессами.