В Дагестане заявили об обнаружении сибирской язвы у пяти человек

В дагестанском селе Какамахи было выявлено пять случаев заболевания людей сибирской язвой. Стопроцентной уверенности, что это именно она, пока нет, но у больных фиксируют внешние проявления, в частности, характерные язвы на коже, сообщает региональный Минздрав.

Зараженные были изолированы в больницах. Уже совершены подворные обходы, как минимум 14 человек находятся в зоне риска, они помещены под восьмидневное наблюдение медиков. На личный контроль противодействие дальнейшему распространению особо опасной инфекции взял министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов: «Надо обратить внимание наших жителей, чтобы были внимательными к изменениям собственного здоровья, появлению каких-либо кожных проявлений, и своевременно сообщали врачам», – говорит он.

По предварительным итогам расследования, первое заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота.

Отмечается, что вспышка сибирской язвы уже была зафиксирована в Дагестане в прошлом году, когда четыре человека заразились болезнью в селе Новокули Новолакского района.

Минздрав Республики призывает не покупать мясные изделия или животных в местах, где для их продажи нет соответствующего разрешения, так, возможно, они не проходили ветеринарный контроль.

«При первых признаках болезни – повышение температуры, образование красных пятен, пузырьков и язв на кожных покровах, увеличение лимфоузлов – сразу же обращайтесь к врачу», – предупреждают медики.