Российские НКО просят Путина заняться нехваткой 26 препаратов от рака

Ряд пациентских фондов обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему дефицита онкопрепаратов. Среди авторов в том числе значатся фонд Хабенского, «АдВита» и «Подари жизнь», пишет Агентство социальной информации.

Отмечается, что перебои возникают не только с дорогостоящими средствами, но и недорогими лекарствами из основы лечения онкопациентов. Всего критически не хватает 26 наименований препаратов, сигнализируют в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии. Так, фонды получают шквал жалоб на то, что больные не могут начать или продолжить лечение.

Аналитическая компания RNC Pharma отмечает, что за 2020 год в России резко сократилось собственное производство онкологических препаратов. Некоторые объемы лекарств снизились в 20 раз.

Только на прошлой неделе удалось решить вопрос с препаратом «Винкристин», договорившись с одним из производителей. Другие фармкомпании не могут работать на с лекарством на предложенных государством условиях.

Фонды сетуют на три причины, которые мешают наладить поставки лекарств: закон о «третьем лишнем» (всегда выбор в пользу препарата из ЕАЭС), правила формирования цен на лекарства (делают невыгодным многие производства медикаментов) и первичный фактор цены в формировании госзаказа (всегда выбор в пользу дешевого, а не качественного).

Фонды обвиняют в сложившейся системе четыре ведомства: Минэкономразвития, ФАС, Минпромторг и Минздрав.