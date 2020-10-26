"ЭпиВакКорона" не повлияла на структуру половых желез мышей и кроликов

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что предварительные результаты исследования вакцины «ЭпиВакКорона» показали безвредность препарата ндля репродуктивной системы. Об этом пишет «РИА Новости».

Уточняется, что препарат не оказывал влияния на структуру половых желез при двукратном и однократном введении мышам и кроликам.

Полный цикл исследований репродуктивной токсичности будет доступен только в декабре текущего года, в ноябре стартуют пострегистрационные исследования. Также исследователи продолжат наблюдать за привитыми добровольцами.