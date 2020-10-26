COVID-19 за сутки в России: 17 343 заболели, 7 574 выздоровели, 219 умерли

В России вновь выявлено более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом: 17 343 на всю страну, из которых 5 224 обнаружены в Москве, передает столичный оперштаб.

В Московской области заболели 499 человек, в Санкт-Петербурге — 715. У более чем четверти носителей инфекции в РФ не обнаружено клинических симптомов заражения.

Полностью выздоровели от ковида 7 574 человека, а умерли 219 человек. На ИВЛ в Москве находятся 322 человека.

Всего с момента начала пандемии в России выявлено более полутора миллионов случаев заражения коронавирусом.