Олег Дерипаска: Коронакризис может продлиться до 2023 года

Помощник президента РФ Максим Орешкин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1» спрогнозировал время окончания кризиса, вызванного коронавирусной пандемией. Орешкин выразил надежду на то, что к концу 2021 года вся экономика стабилизируется.

Министр финансов Антон Силуанов в целом разделяет оптимизм Орешкина. Он считает, что Россия сможет выйти на докризисный период к концу следующего года.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что экономическая ситуация в стране будет непростой и в следующем году, но благоприятнее, чем в этом. Президент Сбербанка Герман Греф рассчитывает на то, что уже к 2022 году Россия оправится от потрясений, пишет «Интерфакс».

Менее оптимистично настроен бизнесмен Олег Дерипаска, который полагает, что из-за человеческого поведения эпидемиологическая обстановка не будет улучшаться и до 2023 года экономика будет в упадке.

«Количество людей, переболевших на сегодняшний день, вот эта скорость, которая создает вспышки. Человеческое поведение... решили съездить поотдыхать летом и привезли назад новую волну. Так же поедут и зимой, то есть, эти вспышки будут гулять достаточно долго», — уверен Дерипаска.