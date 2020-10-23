В Госдуме озаботились трудовой медициной на заводах

В Комитете Госдуме по охране здоровья занялись разработкой законопроекта о медицинских подразделениях на производствах, пишет «Парламентская газета».

Документ предлагает допустить введение в должностной штат организаций медработников, а также предусмотреть не только медкабинеты на предприятиях, но и полноценные медицинские подразделения, кабинеты врачей. Предполагается, что сотрудники на местах могли бы заниматься профилактикой различных профзаболеваний.

Автор законопроекта — заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин. В своей идее он опирается на опыт производственной медицины на заводах во времена СССР.

По словам Говорина, в корпоративных программах следовало бы предусмотреть снижение среди сотрудников показателей по алкогольной и табачной зависимостям, а также внедрение профилактики немедицинского употребления наркотиков.