Разработана формула подавления посторонних шумов в офисах

Исследование помогло вывести идеальную формулу шумоподавления в условиях рабочего пространства.

Шумные офисы по системе open air без стен, заполненные сотнями работников, склонившимися за столами в наушниках с шумоподавлением, вскоре могут уйти в прошлое благодаря новому исследованию Австралийского национального университета (ANU). Ученые разработали новую формулу, чтобы показать, насколько эффективной может быть технология шумоподавления в различных помещениях. Ее целью является создание среды без шума и без использования наушников.

Формула позволяет рассчитать наилучший уровень отмены шума, которого можно достичь, например, в офисе с обычными рабочими столами, окнами и дверями. А это поможет создать более тихое пространство, при котором не нужно носить наушники. Хотя они и очень эффективны, поскольку ухо имеет небольшую площадь, пытаться заблокировать шум в большом пространстве намного сложнее. Новое исследование дает способ предсказать, сколько шума мы можем компенсировать, а сколько нельзя устранить.

Ученые полагают, что если люди будут развивать эту технологию дальше, она может стать полезной не только в домах и офисных помещениях, но даже в самолетах и автомобилях. Исследование является частью продолжающегося сотрудничества между группой обработки аудио и акустических сигналов в Колледже инженерии и компьютерных наук ANU и технологическим гигантом Sony. Оно было опубликовано в The Journal of the Acoustical Society of America.