Песков: В России разрабатывают методику определения COVID-19 по звуку кашля

Российская компания по разработке методологии диагностики коронавируса по кашлю ведет переговоры с «Аэрофлотом» для того, чтобы начать тестирование системы в одном из аэропортов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Открытые инновации» в Москве.

Речь идет о разработке компании Национальная техническая инициатива. Отмечается, что, помимо России, похожий подход к преддиагностике ковида изучают в Швейцарии. Там собирают большую базу звуковых паттернов, чтобы понимать, какие специфические аудиальные симптомы есть у пациентов с коронавирусом.

Также разрабатывается методология персонального подхода к каждому пациенту, которая предполагает определение того, как человек принимает препараты на химическом уровне.

«Мы сделали огромный шаг вперед в появлении действительно персональной медицины, медицины, которая настроена на конкретного человека», — цитирует Пескова агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости ковидом — свыше 17 тысяч новых пациентов.