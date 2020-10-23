COVID-19 за сутки в РФ: 17 340 заболели, 11 263 выздоровели, 283 умерли

В России снова зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 17 340 новых случаев за сутки. Из них 5 478 случаев обнаружено в Москве. На втором месте по приросту числа заболевших находится Петербург — 710 случаев, передает столичный оперштаб.

Более четверти случаев являются бессимптомными, 11 263 человека полностью выздоровели после заболевания, 283 умерли. На ИВЛ в Москве сейчас находятся 346 пациентов.

Всего за время пандемии в России, по официальным данным, зафиксировано 1 480 646 случаев заражения COVID-19.