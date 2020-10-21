В Уфе мужчине диагностировали беременность. Он сообщил, что назовет сына Чарли

В Уфе в местной больнице №21 могут уволить сотрудников младшего медперсонала за оплошность при заполнении документов. Так, при подготовке анамнеза местный житель Салават Астахов оказался «беременным», рассказывает телеканал «360». Об этом мужчина узнал из направления, которое нес на подпись медсестре.

Сам он отнесся к этому с юмором и, не предупредив медиков, выложил фото документа в соцсетях. На публикацию обратили внимание СМИ. Теперь, как говорит Астахов, после служебной проверки кто-то из младшего медперсонала может лишиться работы. Уфимец совсем не рассчитывал на такой эффект.

Согласно рассказу Салавата, в карту попала копия медсестры, которая проходила лечение с таким же диагнозом, как у него. Мужчина оказался в стационаре после безрезультатного лечения ОРВИ четырьмя группами антибиотиков.

В прикрепленной истории болезни речь также шла о том, что «пациентка» до этого не лечилась амбулаторно и попала в стационар с больным зубом.

В пресс-службе Минздрава Башкирии обратили внимание на то, что выписка с анамнезом не имеет подписи заведующего отделением, этот документ еще не был верифицирован руководством.

Салават же отметил, что после родов намерен оставить ребенка себе и назвать его Чарли в честь Чарли Чаплина, завещавшего один миллион долларов мужчине, который первым в мире родит ребенка. Также уфимец заявил, что рассчитывает погасить ипотеку за счет маткапитала.