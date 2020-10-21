Малыши до пяти лет почти не заражаются COVID-19 от взрослых

Дети младше пяти лет подвергаются наименьшей опасности заражения COVID-19 от взрослых.

Передача COVID-19 среди младшего возраста в детских садах и школах происходит крайне редко, так как дети в возрасте до пяти лет имеют самый низкий риск заражения от взрослых. Ученые провели метаанализ шести исследований, в которых изучалась передача COVID-19, симптомы и методы скрининга среди детей с января по май этого года.

Исследования были опубликованы в различных медицинских журналах за последние четыре месяца. Обнаружено, что дети в возрасте до пяти лет имеют крайне низкий риск заражения от взрослых по сравнению с детьми старшего возраста. Ученые изучили 213 детей и подростков в возрасте до 16 лет, которые прошли проверку на COVID-19 после того, как у взрослого в их семье была диагностирована болезнь. Из них было выявлено всего 13 случаев заражения. Среди них 1,3% у детей до пяти лет, 8,1% у детей от пяти до девяти лет и 9,8% в возрасте 10 до 16 лет.

Это подтверждает результаты других исследований, которые предполагают, что дети младшего возраста более устойчивы к COVID-19. Риск инфицирования детей был самым высоким, если первым пациентом была мать ребенка (11,1%), по сравнению с отцом (6,7%) или бабушкой с дедушкой (6,3%). Пол ребенка не влиял на риск инфицирования.