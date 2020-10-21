ГД в первом чтении приняла проект, по которому ФОМС сможет сам себя контролировать

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вычтет страховые медорганизации из процесса по передаче денег средств ОМС в федеральные клиники. Об этом пишет «Интерфакс».

То есть Фонду обязательного медицинского страхования будут перепоручены все расчеты и контроль по медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках ОМС. В том числе ФФОМС же получит полномочия для разбирательств по претензиям со стороны пациентов по рискам при оказании медпомощи.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что страховые службы и пациентские организации выступают против законопроекта, поскольку он пренебрегает интересами пациентов: фактически защита прав будет перепоручена системному ведомству.

Комитет по финансовому рынку в Госдуме предупреждал, что в случае принятия законопроекта ряд страховых медорганизаций могут уйти с рынка. Министерство финансов, Центробанк и Счетная палата попросили выделить время для публичного и экспертного обсуждения законопроекта.