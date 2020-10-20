COVID-19 за сутки в России: 16 319 заболели, 9 704 выздоровели, 269 умерли

В Москве за минувшие сутки выявлено 4 999 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

В Петербурге установлен диагноз COVID-19 у 695 человек за сутки, а в Подмосковье — у 426. Всего в России за сутки выявлено 16 319 новых случаев заражения. Выписаны с полным выздоровлением 9 704 человека.

Всего с момента начала пандемии в России зафиксировано 1 431 635 случаев заболевания ковидом. Число летальных случаев составило 24 635.

Разные источники СМИ сообщают диаметрально противоположные прогнозы о перспективах повторения весеннего сценария каратина.