Через годы после инфарктов молодые женщины умирают чаще мужчин

Молодые женщины умирают после инфарктов с большей вероятностью, чем мужчины, как установили ученые.

Новое исследование предполагает, что молодые женщины могут с большей вероятностью умереть через 10 лет после инфаркта, чем мужчины того же возраста. В целом женщины в возрасте до 50 лет переживают меньше инфарктов, чем их ровесники мужчины. Новое исследование, опубликованное 13 октября в European Heart Journal, также отражает эту тенденцию — из 2 100 пациентов с инфарктом, пролеченных в Brigham and Women's Hospital и Массачусетском центральном госпитале в Бостоне в период с 2000 по 2016 год, только около 400 были женщины. Средний возраст всех пациентов в исследовании составил 44 года.

Но в долгосрочной перспективе вероятность смерти этих молодых женщин была выше, чем у молодых мужчин. Авторы исследования наблюдали за пациентами в течение 11 лет и обнаружили, что в это время женщины в 1,6 раза чаще умирали от любой причины, чем мужчины. Примечательно, что различия в исследовании были в первую очередь обусловлены смертностью, не связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К примеру, жещины после инфарктов впоследствии чаще умирали от рака и сепсиса — своего рода гиперреакции иммунной системы на инфекцию.

К сожалению, учеными не было получено четких объяснений того, почему женщины имеют более низкую выживаемость. Но факторы риска заболеваний других органов пересекаются с факторами риска болезней сердца. Инфаркт и его последствия могут повлиять на здоровье других органов. Долгосрочная смертность, вероятно, складывается из-за сочетания множества причин.