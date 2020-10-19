В Москве зафиксирован новый антирекорд по ковиду – 5 376 заражений за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

Очередным антирекордом стали показатели из Москвы, где за минувшие стуки COVID-19 обнаружен у 5 376 человек. По-прежнему четверть заболевших идентифицируются как бессимптомные носители.

Стабильно в пятерку антилидеров по заболеваемости входят Санкт-Петербург, Подмосковье, Ростовская и Нижегородская области.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 1 415 316 заболевших ковидом, из которых 1 075 905 человека выздоровели, а 24 366 – умерли.

Ранее сообщалось, что для посещения салонов красоты и ресторанов в Москве могут ввести обязательный чекин по QR-коду.