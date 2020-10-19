Стала известая новая опасность татуировок для здоровья

Татуировки нарушают процесс выделения пота, вызывая перегрев тела, предполагают авторы нового исследования.

Очень модные в последние годы татуировки могут препятствовать потоотделению, что влияет на рассеивание тепла и приводит к перегреву тела, говорится в недавнем исследовании, опубликованном в Journal of Applied Physiology. Татуаж включает в себя многократное введение иглы для внедрения чернил в дермальный слой кожи. Это может повредить эккринные потовые железы и кожную сосудистую сеть.

Проведенное учеными Южного методистского университета в США исследование проверило гипотезу о том, что рефлекторное увеличение скорости потоотделения и расширение кожных сосудов притупляются в татуированной коже по сравнению с соседней здоровой кожей во время пассивного теплового стресса всего тела. В исследование были включены 10 человек (5 мужчин, 5 женщин) с достаточной площадью татуированной кожи.

«Наши данные свидетельствуют о том, что татуировки повреждают естественные механизмы секреции и влияют на рефлекторную способность желез вырабатывать потоотделение, — рассказывают авторы. — Однако татуировки не воздействуют на нейронные сигналы, вызывающие потоотделение. Снижение потоотделения, в свою очередь, влияет на рассеивание тепла, особенно если тату покрывает более высокий процент тела. Это может рассматриваться как потенциальный долгосрочный клинический побочный эффект татуажа».