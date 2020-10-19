Минздрав рекомендовал активно наращивать вакцинацию без оглядки на пандемию

Главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин во время конференции по иммунопрофилактике заявил, что здравоохранение должно перейти на «нагоняющую тактику иммунизации». Во время пандемии у многих пациентов сбился календарь прививок, не желательно вновь переносить иммунопрофилактику.

Отложить вакцинацию можно только пациентам с подтвержденным анализом или с подозрением на коронавирус, и то больше для сохранения здоровья персонала, передает слова Лобзина «Медвестник».

«Нет доказательств, что вакцинация повышает риск инфицирования ребенка COVID-19 или влияет на течение болезни. Вакцинация против одного заболевания не ослабляет иммунный ответ против другого, но защитит их от инфекций, предотвращаемых с помощью вакцинации, при соблюдении мер эпидемического контроля», — говорит инфекционист.