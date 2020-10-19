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[14:59]Депутату Шереметьеву просят назначить условный срок
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[17:22]Сенат США вызвал глав Google, Facebook и Twitter поговорить о цензуре в соцсетях
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[15:45]МИД Армении: Если в соседних странах появится чума, виноват будет Азербайджан
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17 октября, суббота

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[09:56]Продолжение карабахского конфликта и акций в Хабаровске. Новости к утру 17 октября

16 октября, пятница

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Минздрав рекомендовал активно наращивать вакцинацию без оглядки на пандемию

Здоровье и дом - Здоровье
15:41, 19 октября 2020

Минздрав рекомендовал активно наращивать вакцинацию без оглядки на пандемию
Global Look Press
Global Look Press

Главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин во время конференции по иммунопрофилактике заявил, что здравоохранение должно перейти на «нагоняющую тактику иммунизации». Во время пандемии у многих пациентов сбился календарь прививок, не желательно вновь переносить иммунопрофилактику.

Отложить вакцинацию можно только пациентам с подтвержденным анализом или с подозрением на коронавирус, и то больше для сохранения здоровья персонала, передает слова Лобзина «Медвестник».

«Нет доказательств, что вакцинация повышает риск инфицирования ребенка COVID-19 или влияет на течение болезни. Вакцинация против одного заболевания не ослабляет иммунный ответ против другого, но защитит их от инфекций, предотвращаемых с помощью вакцинации, при соблюдении мер эпидемического контроля», — говорит инфекционист.

Рубрика: Здоровье

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