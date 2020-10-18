В России снова больше 15 тысяч зараженных за сутки

Число новых случаев коронавируса в России остается на рекордном для последних дней уровне: за сутки болезнь обнаружена у 15 099 человек. Два дня назад было установлено максимальное их число — 15 150, а накануне сообщалось о 14 922 зараженных, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

При этом количество смертельных исходов коронавируса сегодня заметно меньше, чем раньше: 185 человек против 279 накануне и 232 позавчера.

В среднем на одного выздоровевшего россиянина в день приходится три новых случая заражения: выписаны за сутки 5 377 пациентов с COVID-19.

На Москву пришлось 4 610 новых случаев, в Санкт-Петербурге 674 заболевших, а в Подмосковье — 460. В остальных регионах коронавирус нашли у меньшего числа людей.