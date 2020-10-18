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15-20% из числа переболевших теряют антитела – академик РАН

Здоровье и дом - Здоровье
15:05, 18 октября 2020

15-20% из числа переболевших теряют антитела – академик РАН
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Антитела, которые вырабатываются, когда человек заболевает коронавирусом, могут исчезнуть через пару месяцев, утверждает академик РАН Арег Тотолян, возглавляющий Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

По словам эксперта, подобное поведение возникает в каждом пятом случае: «Примерно 15-20% из числа переболевших [COVID-19] теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — приводит его слова ТАСС.

Означает ли это, что человек, переболевший коронавирусом, может заразиться повторно, не уточняется.

При этом агентство обращает внимание на то, что пока что не установлено количество антител, которые вырабатываются в результате действия российских вакцин. В случае, если их будет мало, с учетом этих данных, действие прививки может оказаться менее эффективным.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Здоровье

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Фото: Global Look Press

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