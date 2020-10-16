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Смертность от инфаркта в России и Европе выросла с 3-6% до 10-15% с начала года

Здоровье и дом - Здоровье
13:07, 16 октября 2020

Смертность от инфаркта в России и Европе выросла с 3-6% до 10-15% с начала года
Global Look Press
Global Look Press

Главный внештатный кардиолог московского депздрава Елена Васильева сообщила, что в 2020 году летальность от инфарктов миокарда в столице выросла с 6 до 9%, пишет «Медвестник». Пик смертей пришелся на лето, а сейчас наблюдается спад.

В Европе и России показатели летальности увеличились с 3-6% до 10-15%, отмечает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава Роман Шахнович.

Специалисты говорят, что опасались нехватки коек в период пандемии в кардиологических отделениях. Но по факту оказалось, что существенная часть коечного фонда пустует: пациенты отказываются от плановых госпитализаций из-за риска заражения ковидом в стационарах.

Васильева отметила, что теперь в программу гособеспечения добавлена обязанность снабжать людей с перенесенным инфарктом антикоагулянтами, если наблюдаются проблемы со свертываемостью крови.

«Смертность выросла, несмотря на то, что система работала без перебоев. Она обусловлена патологическим тромбообразованием у больных. Поможет ли нам госпрограмма по обеспечению антикоагулянтами и дезагрегантами, узнаем позже», — говорит Васильева.

Рубрика: Здоровье

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