Пандемия вызвала в Америке повальный страх перед людьми

Новое исследование показало самую популярную фобию в США и даже предположило, что она связана с пандемией.

С момента начала пандемии коронавируса, вызвавшей целый всплеск психических болезней, человеческие фобии могут стать гораздо более распространенными. YourLocalSecurity проанализировал самые популярные фобии по запросам в интернете в каждом американском штате. Исследование показало, что антропофобия, или страх перед людьми, составляет 22% от всех поисковых запросов на тему фобий. Это делает ее наиболее распространенным страхом в Соединенных Штатах.

Оказалось, что поиски антропофобии в американском сегменте всемирной паутины достигли пика между 19 и 25 апреля, когда большая половина человечества сидела на карантине. И это легко объяснить, ведь люди боялись заразиться друг от друга и не вступали в контакты. А в США до сих пор самые значительные цифры заразившихся и умерших от COVID-19.

«Мы не можем сказать наверняка, но мы вполне уверены, что COVID-19 сыграл в этом роль», — пишут аналитики YourLocalSecurity. Впрочем, антропофобия лидирует не во всех штатах. Так, наиболее популярной фобией в Массачусетсе был страх неудачи. В Нью-Гэмпшире люди больше всего искали в интернете страх перед клоунами, Мэн и Коннектикут столкнулись со страхом полета, Вермонт больше всего боялся крови, а Род-Айленд почему-то испытывал ужас перед… дырами.