Для лечения склеродермии потребуется пересадка стволовых клеток

Трансплантация стволовых клеток повышает качество жизни пациентов со склеродермией, как показало исследование.

Исследование показало, что аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (AHSCT) — замена поврежденного костного мозга пациентов их собственными здоровыми стволовыми клетками крови — повышает качество жизни людей со склеродермией в большей степени, чем обычное лечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Arthritis & Rheumatology.

AHSCT — лечение, похожее на «сброс» иммунного ответа организма. Как правило, процедура включает использование химиотерапии или аналогичных препаратов для уничтожения иммунной системы с последующим заселением ее клетками, ранее взятыми у того же пациента. Методика продемонстрировала эффективность в клинических испытаниях терапии системной склеродермии, показав превосходство над стандартным лечением цитоксаном (циклофосфамидом), с точки зрения ограничения прогрессирования заболевания и продления выживаемости.

41 человек со склеродермией, перенесший AHSCT, сравнивали с 65 пациентами, которые получали другие методы лечения, включая циклофосфамид, азатиоприн, метотрексат и/или CellCept (микофенолят мофетил). В обеих группах большинство составляли женщины. Первая группа имела более длительную продолжительность заболевания (в среднем 2,6 против 1,5 года), но была моложе и обладала большей долей пациентов с интерстициальным заболеванием легких (92,7% против 49,2%). После AHSCT женщины из первой группы превосходили представительниц второй на всех последующих ежегодных посещениях (до семи посещений) по физическим функциям, снижению уровня боли, общему состоянию здоровья и социальным функциям, но не по жизнеспособности, эмоциональным навыкам и психическому здоровью.