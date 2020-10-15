Чтение перед сном помогает крепко спать по ночам

Исследование показало, что чтение перед сном может улучшить качество сна и его продолжительность.

Новое исследование показывает, что чтение перед сном может улучшить качество ночного отдыха. Такие результаты получены в ходе наблюдений с участием почти 1 000 человек из 43 стран, которые контролировались Советом по исследованиям в области здравоохранения (HRB), базирующимся в Ирландском национальном университете в Голуэе.

В декабре прошлого года 991 человек со всего мира согласились принять участие в эксперименте. Их разделили на две произвольно отобранные группы: читающих перед сном и тех, кто не практиковал чтение до отхода ко сну. Семидневное исследование показало, что у 42% читающих улучшился сон. Во второй группе 28% добровольцев также обнаружили, что спали лучше, не взяв в руки книгу.

С другой стороны, 10% тех, кто действительно читал, и 16% тех, кто не читал, сообщили о плохом ночном отдыхе. Возможно, чтение перед сном успокаивает нервную систему и способствует выработке гормона мелатонина, вызывающего сонливость. Как видно, помогает книга не каждому, но шансы получить от нее желаемый эффект все-таки высоки.