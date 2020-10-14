Сильный токсикоз по утрам грозит тяжелой депрессией

Новое исследование показало, что тяжелый утренний токсикоз связан с депрессией.

Тяжелая утренняя тошнота, известная как гиперемезис беременных (HG), является изнурительным заболеванием, поражающим до 2% будущих мам. Это одна из наиболее частых причин госпитализаций во время беременности, симптомы HG могут сохраняться вплоть до родов. Женщины бывают прикованы к постели неделями подряд, страдая от обезвоживания и потери веса.

Проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона и Имперского колледжа здравоохранения исследование показало, что почти половина женщин с HG страдали дородовой (антенатальной) депрессией, а около 30% столкнулись с послеродовой депрессией. Среди женщин без этого заболевания только 6% испытывали антенатальную депрессию и 7% послеродовую. Результаты наблюдений опубликованы в BMJ Open.

Психологическое воздействие HG не воспринимается достаточно серьезно ни медицинскими работниками, ни широкой общественностью, как считают исследователи. Между тем у некоторых женщин, участвовавших в исследовании, даже возникали мысли о самоповреждении, когда они страдали сильным токсикозом. Эти цифры шокируют и должны быть отражены в лечении, которое получают женщины. Лечить нужно не только симптомы HG, оценка психического здоровья также должна быть обычным делом для любой беременной с подобным заболеванием.