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Россияне после ковида примут участие в исследовании тяжелых случаев течения болезни

Здоровье и дом - Здоровье
11:16, 14 октября 2020

Россияне после ковида примут участие в исследовании тяжелых случаев течения болезни

Первый МГМУ имени Сеченова станет участником международного исследования причин тяжелого течения COVID-19. Всего будет проведено анкетирование 100 тысяч пациентов по всему миру, из которых десятую часть составят россияне, перенесшие ковид в тяжелой форме. Об этом пишет «Медвестник».

Исследование не будет полноценным, поскольку пройдет в форме анонимного анкетирования пациентов. Но ученые надеются получить из него новые данные, которые позволяют выяснить, что может влиять на течение заболевания. Первые данные планируется получить уже в ноябре.

В прошлом месяце Роспотребнадзор сообщал о снижении летальности ковида с 7,2 до 3,2%. «Эти данные могут отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств», — говорили в ведомстве.

Главврач ковидного стационара в Коммунарке Денис Проценко в недавнем интервью Тине Канделаки на RTVi отмечал, что многие смерти во время первой волны коронавируса были связаны с тем, что врачи впервые столкнулись с этим диагнозом и еще не подозревали, какую нагрузку инфекция дает на сердечно-сосудистую систему.

Куратор международного исследования в России, директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев предположил, что, если в Москве будет сохранятся текущий уровень заболеваемости, то к весне 2021 года в городе может не остаться не болевших.

Рубрика: Здоровье

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