"Фавипиравир" и другие лекарства от коронавируса станут жизненно необходимыми

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ряд препаратов для лечения коронавирусной инфекции планируется внести в разряд жизненно необходимых, розничная цена которых не может превышать максимально допустимой. Об этом со ссылкой на министра сообщает ТАСС.

«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП [Жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, — прим. ред.]. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции. Сейчас проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных», — пояснил Мурашко.

Он отметил, что в первую очередь это будет направлено на внесение в список препарата «Фавипиравир», чья максимальная стоимость будет установлена по согласованию с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Накануне стало известно, что Минздрав совместно с ФАС ведет работу над разрешением повышать цены на часть препаратов из списка ЖНВЛП. Об этом ранее просили их производители, которым из-за роста цен на сырье и экономического кризиса приходится производить некоторые лекарства в убыток.

Сегодня это также подтвердили в антимонопольном регуляторе, отметив, что ведется разработка документации по предложению. Оно будет позволять производить «индексацию» цен на жизненно важные препараты. Это коснется только тех лекарств, производство которых будет признано нерентабельным, следует из сообщения пресс-службы ведомства.