Facebook объединился с ЮНИСЕФ для пропаганды вакцинопрофилактики

Социальная сеть Facebook начнет удалять материалы, которые поддерживают идею отказа от вакцинации. Об этом сообщается на сайте соцсети.

«Сегодня мы запускаем новую глобальную политику, запрещающую рекламу, отговаривающую людей от вакцинации. Нам не нужна эта реклама на нашей платформе», — говорится в официальном заявлении Facebook.

Кампания создана при содействии ЮНИСЕФ. В рамках этой инициативы начнется сотрудничество с глобальными организациями в области здравоохранения.

Лейтмотивом мероприятия станет прививка от гриппа, поскольку именно ее эксперты предлагают делать в период пандемии коронавирусной инфекции, чтобы не допустить одновременного заражения гриппом и ковидом.

Вакцинация от гриппа в этом году была расширена и в российском регионе. Глава Роспотребнадзора на днях сообщала, что в России до сих пор нет ни одного случая, где грипп выступил бы коинфекцией при ковиде. В целом распространенность гриппа в этом сезоне в России довольно низкая.

В ВОЗ уже поддержали инициативу Facebook и ЮНИСЕФ. «Доступ к надежной информации важен для обеспечения использования безопасных и эффективных вакцин. Мы приветствуем обновление Facebook политики в отношении рекламы вакцин, запрещающее рекламу, которая отговаривает людей от вакцинации», — заявил менеджер ВОЗ по соцсетям Александра Кузманович.

Также в рамках этой кампании будет запущен исследовательский проект по мониторингу мнений о вакцинопрофилактике. На площадке Facebook будут проанализированы все мнения о вакцинации, чтобы понять, как люди воспринимают эту тему и на какие моменты стоит обращать внимание в информационной работе с населением.