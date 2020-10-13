Возраст пациента не повышает риск заражения COVID-19

Возраст не увеличивает восприимчивость к COVID-19, но, вероятно, влияет на тяжесть инфекции, как показало исследование.

Пожилой возраст считается фактором риска тяжелой формы COVID-19. Эпидемиологические исследования в Ухане и Исландии также показали, что восприимчивость к COVID-19 зависит от возраста. Теперь же группа ученых из Университета Хоккайдо заявляет, что возраст, возможно, не связан с восприимчивостью к COVID-19. Тем не менее, утверждение о том, что пожилые люди могут подвергаться риску развития тяжелого заболевания и смерти от COVID-19, если они заразятся, все еще остается верным.

Для проведения исследования ученые смоделировали данные о COVID-19 из Японии, Италии и Испании. Согласно пресс-релизу Университета Хоккайдо, показатели смертности от COVID-19 (количество умерших на 100 000 инфицированных) в Японии, Италии и Испании по состоянию на май 2020 года составляли 13,2, 382,3 и 507,2 соответственно. Однако несмотря на огромные различия в уровне смертности, во всех трех странах было одинаковое возрастное распределение смертности, то есть процент смертей в каждой возрастной группе.

Данные показали, что устойчивое возрастное распределение смертности в трех странах не определяется восприимчивостью к инфекции, но предполагает связь между возрастом, количеством симптоматических инфекций и уровнем смертности. Возраст может не определять, подвержен ли человек большему риску заражения COVID-19, но иметь некоторое влияние на то, у какого пациента разовьется тяжелое заболевание и смерть.