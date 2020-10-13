Сын главы Минздрава в Иркутске задержан за госзакупки СИЗов

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что в Иркутске задержан сын главы местного Минздрава Натальи Ледяевой.

Уточняется, что задержание связано с госконтрактами по закупке средств индивидуальной защиты для здравоохранительных учреждений. Ранее помощник министра здравоохранения сообщала, что в ведомстве в понедельник работали сотрудники Следственного комитета.

«Новая газета» пишет, что на сайте регионального СК сообщается о расследовании дела по факту многомиллионной закупки фальсифицированных медизделий группой лиц по предварительному сговору.

Предварительно ущерб от приобретения крупной партии бракованных средств защиты составляет 40 миллионов рублей. При этом не упоминаются имена фигурантов дела.

По некоторым данным, расследование ведется и по факту закупки аппаратов ИВЛ.